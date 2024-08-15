Москва, 15 августа, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Морская коллегия России станет действующим координационным органом, который поможет развивать российский Военно-морской флот, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий национальную морскую политику.

ИЗВЕСТИЯ / Семен Орлов

По его словам, ключевыми целями Морской коллегии будут подготовка решений лидера государства в области морской деятельности, а также организация выполнения решений президента в этой сфере.

«Морской коллегии предстоит проанализировать нормативно-правовую базу в сфере морской деятельности и актуализировать ряд документов с учетом достижения национальных целей развития нашей страны, утвержденных президентом, и нейтрализации внешних угроз», — рассказал Патрушев в интервью «Известиям».

Сообщается, что в состав Морской коллеги РФ входят три совета: по защите национальных интересов в Арктике, по стратегическому развитию ВМФ, а также по развитию и обеспечению морской деятельности России.

Патрушев также сообщил, что российская сторона повышает боеготовность и техническую оснащённость флота из-за возрастающих угроз Запада. В частности, следует уделить особое внимание кораблестроению, разработке и производству новых образцов военной морской техники, подготовке специалистов ВМФ, заключил Патрушев.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 13 августа подписал указ о создании Морской коллегии РФ, её возглавил помощник главы государства Николай Патрушев. Ведомство займётся выработкой мер, которые позволят России сохранить статус великой морской державы, отмечается в тексте указа.

В этот же день президент утвердил положение об управлении по вопросам национальной морской политики. Основными задачами управления указаны обеспечение формирования президентом национальной морской политики, подготовка и представление предложений по вопросам реализации морской политики, обеспечение интересов России в Мировом океане.