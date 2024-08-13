Москва, 13 августа, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил положение об управлении по вопросам национальной морской политики. Соответствующий указ президента опубликован на сайте правовой информации.

Администрация президента России

Общее руководство управлением возлагается на помощника президента.

Основными задачами управления указаны: обеспечение формирования президентом национальной морской политики, подготовка и представление президенту предложений по вопросам, касающимся реализации национальной морской политики, обеспечения национальных интересов России в Мировом океане, развития морского потенциала РФ и осуществления её морской деятельности, а также развития судостроительного комплекса страны.

Вместе с этим управление будет анализировать состояние и перспективы развития международной, военно-политической обстановки и морской деятельности в Арктике, а также изучать социально-экономическую ситуацию в Арктической зоне России.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня Владимир Путин провёл совещание, посвящённое вопросам развития отечественного кораблестроения. Глава государства подчеркнул, что основы государственной политики в области военно-морской деятельности включают комплексное развитие Военно-морского флота, а также качественное повышение его боевого потенциала. Одной из основных задач для долгосрочного развития кораблестроения Путин назвал привлечение профессиональных и высококвалифицированных кадров, проведение переподготовки и повышение квалификации действующих сотрудников.