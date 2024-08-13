Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ, её возглавил Патрушев
Путин подписал указ о создании Морской коллегии и назначил её главой Патрушева
Москва, 13 августа, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ. Документ был опубликован 13 августа на официальном портале правовой информации.
Коллегию возглавил помощник главы государства Николай Патрушев.
«В целях повышения эффективности проведения национальной морской политики Российской Федерации и осуществления морской деятельности Российской Федерации постановляю образовать Морскую коллегию Российской Федерации», — сказано в документе.
Ведомство займётся выработкой мер, которые позволят России сохранить статус великой морской державы, отмечается в тексте указа. Также коллегия будет заниматься вопросами поддержания стратегической стабильности в Мировом океане, развитием Северного морского пути и ВМФ. Кроме того, в числе задач — развитие морского потенциала России и защита национальных интересов в сфере использования ресурсов Мирового океана.
Ранее 13 августа Путин также утвердил положение об управлении по вопросам национальной морской политики. Основными задачами управления указаны: обеспечение формирования президентом национальной морской политики, подготовка и представление предложений по вопросам реализации морской политики, обеспечения интересов России в Мировом океане.
Как передавало ИА Регнум, 24 июля Патрушев заявил, что Путин поручил скорректировать документы стратегического планирования, необходимые для развития ВМФ и защиты национальных интересов страны. Помощник президента отметил, что США и страны НАТО наращивают военно-морское присутствие в районах Мирового океана, в том числе в акваториях, прилегающих к территории России, и с учётом возрастающих угроз РФ обязана укреплять Военно-морской флот.
В июле Патрушев сообщил, что Путин принял решение создать Морскую коллегию России для улучшения координации органов власти в сфере морской политики. В составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов России в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности, отмечал помощник президента.