Москва, 13 августа, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ. Документ был опубликован 13 августа на официальном портале правовой информации.

РИА Новостит/Михаил Климентьев

Коллегию возглавил помощник главы государства Николай Патрушев.

«В целях повышения эффективности проведения национальной морской политики Российской Федерации и осуществления морской деятельности Российской Федерации постановляю образовать Морскую коллегию Российской Федерации», — сказано в документе.

Ведомство займётся выработкой мер, которые позволят России сохранить статус великой морской державы, отмечается в тексте указа. Также коллегия будет заниматься вопросами поддержания стратегической стабильности в Мировом океане, развитием Северного морского пути и ВМФ. Кроме того, в числе задач — развитие морского потенциала России и защита национальных интересов в сфере использования ресурсов Мирового океана.

Ранее 13 августа Путин также утвердил положение об управлении по вопросам национальной морской политики. Основными задачами управления указаны: обеспечение формирования президентом национальной морской политики, подготовка и представление предложений по вопросам реализации морской политики, обеспечения интересов России в Мировом океане.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля Патрушев заявил, что Путин поручил скорректировать документы стратегического планирования, необходимые для развития ВМФ и защиты национальных интересов страны. Помощник президента отметил, что США и страны НАТО наращивают военно-морское присутствие в районах Мирового океана, в том числе в акваториях, прилегающих к территории России, и с учётом возрастающих угроз РФ обязана укреплять Военно-морской флот.

В июле Патрушев сообщил, что Путин принял решение создать Морскую коллегию России для улучшения координации органов власти в сфере морской политики. В составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов России в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности, отмечал помощник президента.