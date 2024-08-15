Москва, 16 августа, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Планирование нападения Киева на Курскую область не обошлось без участия НАТО и спецслужб Запада, без их прямой поддержки ВСУ бы не рискнули зайти на территорию Курской области. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев 15 августа.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

По словам Патрушева, всё, что сейчас пытаются говорить власти США о своей непричастности к террористической атаке на Курскую область, не соответствует действительности.

«Именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов. Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб», — высказал мнение Николай Патрушев в интервью «Известиям».

Помощник президента также акцентировал, что власти США регулярно «говорят одно, а делают другое».

Как сообщало ИА Регнум, Николай Патрушев заявил, что ВСУ в своём вероломном нападении на Курскую область продемонстрировали страх и понимание неизбежного краха киевского режима.

Власти киевского режима обсуждали планирующуюся атаку ВСУ на Курскую область «с западными партнёрами». В этом признался в интервью британской газете The Independent советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Западные союзники Украины, в свою очередь, утверждают, что они не были заранее проинформированы о нападении на Курскую область.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России.