Вашингтон, 15 августа, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Соединённые Штаты сохраняют обеспокоенность из-за обострения ситуации вокруг Украины. В Вашингтоне считают, что Киеву не обязательно нужно вооружение большой дальности, заявила 15 августа на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Лучший способ действовать эффективно на поле боя — это увязывать воедино поставляемые Западом средства, продолжать выдавливать [российские] силы для восстановления контроля над суверенной территорией. Это не обязательно означает нанесение ударов большой дальности по России… Конечно, мы обеспокоены [возможной] эскалацией», — сказала она.

Сингх не исключила возможного удара России, несмотря на отсутствие ответа Москвы на те или иные действия Запада и Киева.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа в Пентагоне заявили о дефиците оружия и боеприпасов у ВСУ. По этой причине Киев не сможет проводить масштабные наступления в течение следующих шести месяцев. По данным минобороны США, объём поставок военной помощи ВСУ недостаточный в сравнении с расходуемыми Россией 10 тыс. снарядов в сутки. Таким образом, украинские военные смогут вести лишь оборонительные действия.

Украина намерена добиться разрешения от западных союзников наносить удары их оружием вглубь России, заявил 12 августа глава киевского режима Владимир Зеленский. Своим подчинённым он поручил представить перечень необходимых действий для одобрения задуманного.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что армия даст жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Украинские ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по субъектам РФ, в частности по Курской, Белгородской и Воронежской областям, носят ярко выраженный террористический характер, они нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей, отметила дипломат. Она добавила, что Москва решительно осуждает эти варварские террористические акты.