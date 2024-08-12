Киев, 12 августа, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Украина намерена добиться разрешения от западных союзников наносить удары их оружием вглубь России. Об этом 12 августа заявил в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский

«Министерству обороны и дипломатам — представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнёров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории», — поручил он.

Как сообщало ИА Регнум, украинские вооружённые формирования и дальше будут пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничных зонах, заявил 12 августа президент России Владимир Путин. После доклада губернатора Брянской области Александра Богомаза, глава государства подчеркнул, что если в регионе сейчас относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка. Российский лидер поручил главе Брянской области внимательным образом к этому отнестись и вместе с силовыми структурами решить все вопросы, необходимые для подготовки к любому сценарию.

Киев добивается от Парижа разрешения на удары французским оружием по России, признал министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, об этом шла речь в разговоре с министром Вооружённых сил Франции Себастьяном Лекорню.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что армия даст жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Украинские ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по субъектам РФ, в частности, по Курской, Белгородской и Воронежской областям, носят ярко выраженный террористический характер, они нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей, отметила дипломат. Она добавила, что Москва решительно осуждает эти варварские террористические акты.