Молдавия, 17 декабря, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Решение чрезвычайной комиссии о приостановке вещания ряда русскоязычных каналов в Молдавии поддержала президент страны Майя Санду. Об этом политик написала 16 декабря в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

По словам Санду, приоритетом Молдавии является сохранение мира и стабильности в стране и защита национального информационного пространства является «важным шагом по предотвращению попыток дестабилизации, запущенных людьми, подпадающими под международные санкции».

Как указала Санду, власти Молдавии не могут допустить, чтобы в непростой для государства период мирная жизнь граждан и национальная безопасность находились в руках «беглецов, которые хотят только одного — избежать правосудия».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что комиссия по чрезвычайной ситуации (КЧС) в Молдавии отозвала лицензии у телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Пояснялось, что телеканалы якобы неверно отражали события, происходящие в стране и на Украине. Лицензии приостанавливаются с 19 декабря до окончания режима ЧС, который действует в Молдавии уже больше года.