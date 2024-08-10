Кишинёв, 10 августа, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду опасается проиграть на предстоящих выборах главы республики, что подтверждают очередные меры по препятствованию работы СМИ, заявил депутат молдавского парламента, кандидат в президенты от блока оппозиционных партий «Победа» Василий Боля.

IMAGO/ARCHEOPIX/Global Look Press Майя Санду

Он прокомментировал приостановку на 60 дней лицензии телеканала Mega TV, а также выписку штрафов двум новостным интернет-ресурсам за ретрансляцию программ из России и Белоруссии. Политик указал на то, что показывать программы из стран Запада при этом никто не запрещает.

«Если вам нужно еще одно доказательство того, что Майя Санду не уверена в победе на выборах президента — вот оно. Режим продолжает оперативно вычищать инфополе, штрафуя и закрывая СМИ», — написал Боля 10 августа в Telegram-канале.

Санду и её правящая партия «Действие и солидарность» постоянно говорят населению, что Молдавия является демократической страной, но проводят репрессии против средств массовой информации. Закрытие СМИ стало визитной карточкой республики, добавил Боля.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года комиссия по чрезвычайной ситуации Молдавии приостановила вещание шести русскоязычных телеканалов. Санду поддержала это решение, заявив, что оно якобы противодействует дестабилизации.

В мае 2024 года в Молдавии лишили лицензий пять телеканалов, на которых выступали оппозиционные политики. Власти посчитали сомнительными источники финансирования этих СМИ.

Президентские выборы в Молдавии пройдут 20 октября этого года. Санду назначила на ту же дату референдум по вступлению республики в Евросоюз.