Курск, 15 августа, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Волонтёры спасли питомцев приюта для бездомных животных «Право жить», который находится в приграничной зоне боевых действий в Курской области, говорится в пресс-релизе партии «Новые люди».

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Наше курское отделение уже эвакуировало около 300 человек из опасных районов. Но помощь нужна не только людям. Поэтому сегодня вывозим из приюта собак, оставшихся без хозяев. В ближайшие дни за оставшимися питомцами в приют приедут волонтёры нашего петербургского отделения. В любой ситуации надо оставаться людьми и отвечать за тех, кого приручили», — заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Спасённых животных, как указывается в сообщении, уже ждут в волгоградском приюте «Дино». Сотрудники приюта организовали трансфер для животных, подготовили новые вольеры и корм. Ветеринары и зоопсихологи осмотрят собак, помогут им с адаптацией и окажут медицинскую помощь.

«Восхищает и вдохновляет то, с какой скоростью откликнулись на помощь Курску разные регионы. Сейчас всем нелегко, а животным — особенно, ведь они не понимают, что происходит. Очень надеемся, что все смогут обрести не временных, а постоянных хозяев: каждый питомец заслуживает свой безопасный дом и любящую семью», — сказала руководитель движения «Мы в ответе за них» Мария Гусарова.

Всего на территории приюта на данный момент находится более 150 питомцев. Помимо этого, в социальные сети приюта постоянно поступают сообщения с просьбой о передержке животных от людей, вынужденных эвакуироваться.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Противник, по данным на 14 августа, потерял до 2300 человек, информировало Минобороны.

По данным МЧС, большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселили в безопасные места.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал регионы поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ. Глава государства напомнил, что руководители регионов имеют возможности сделать больше, чем простые граждане.

Главной задачей российский лидер также назвал полное вытеснение противника с территории РФ.