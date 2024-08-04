Луганск, 4 августа, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) ударили по Луганску с помощью 12 ракет западного производства. Об этом сообщает глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Александр Река/ТАСС

«ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow», — уточняет Пасечник в Telegram-канале.

По информации главы ЛНР, четыре ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны на подлёте к Луганску. Вследствие падения обломков ракет загорелась сухая трава, объяснил он.

«Удары ракет пришлись по складским помещениям, где находились цистерны с топливом, и по частному сектору», — добавил Пасеччник.

Глава республики отметил, что на месте работают все экстренные службы, представители администрации главы и администрации Луганска. Информация о пострадавших уточняется.

Как передавало ИА Регнум, по данным подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, серия взрывов при уничтожении запущенных ВСУ целей была слышна с 16:10 до 16:16 мск.

2 августа ВСУ ударили дроном-камикадзе по рынку в Донецке. По предварительным данным, в результате удара пострадали семь мирных жителей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар, назвала атаку терактом против гражданского населения Донбасса.