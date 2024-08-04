Луганск, 4 августа, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Удары украинских ракет по Луганску пришлись по складам, где находились цистерны с топливом, а также по частному сектору, заявил 4 августа глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.

Александр Река/ТАСС

«Удары ракет пришлись по складским помещениям, где находились цистерны с топливом, и по частному сектору», — сказал он.

Также глава республики уточнил, что украинские военные ударили по Луганску с помощью 12 ракет западного производства: предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.

Как передавало ИА Регнум, системы ПВО России 4 августа сбили воздушные цели над Луганском. Пресс-служба правительства региона сообщила, что попыток обстрелять Луганск было несколько. В столице ЛНР прозвучало около 12 взрывов, над городом поднялся дым, информация о пострадавших уточняется.

По словам посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, ВСУ попытались атаковать Луганск «целым набором» средств поражения.