Горловка, ДНР, 14 августа, 2024, 22:40 — ИА Регнум. Украинские боевики 14 августа несколько раз обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. В результате пострадали два сотрудника МЧС России, сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«В ДНР при повторном обстреле пострадали двое сотрудников МЧС России», — уточнили в Telegram-канале министерства.

Спасатели боролись с огнём в частном секторе, вызванным обстрелом ВСУ. Во время тушения они подверглись повторным обстрелам. Пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа дрон ВСУ атаковал автомобиль, доставлявший хлеб в Горловку. Водителю потребовалась медицинская помощь.

В июне Украина обнародовала кадры атаки своих беспилотников по сотрудникам МЧС России в Донецкой Народной Республике. На кадрах виден момент погони украинского беспилотника за гражданской и пожарной машинами. После первого удара дрона-камикадзе загорелся гражданский микроавтобус «Газель». После того как к месту происшествия подъехали сотрудники МЧС России, второй беспилотник ударил уже по пожарной машине.