Москва, 14 августа, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Троицкая линия московского метро станет одной из самых протяжённых в столице, сообщил 14 августа мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. Он также рассказал о ходе строительства новых станций изумрудной ветки.

Михаил Метцель/ТАСС

«Станция «Университет Дружбы Народов» готова на 97%. В подземном вестибюле и соседнем переходе смонтированы два мозаичных панно, посвящённых международному сотрудничеству», — написал он.

Также к завершению идут работы по возведению основных конструкций и отделке на станции «Новомосковская». Там общая готовность составляет 75%. На «Академической» завершили треть от монолитных работ. Здесь в том числе создают пересадку между новой Троицкой и Калужско-Рижской линиями, что позволит жителям ТиНАО гораздо быстрей добираться до исторического центра.

На станции «ЗиЛ» почти завершили возведение основных конструкций, идут работы по укладке гранита и монтажу инженерных коммуникаций. На «Вавилонской» проводят черновые архитектурно-отделочные работы, а также устройство внутренних помещений.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов 31 июля сообщил о завершении проходки вентиляционного ствола между станциями «Крымская» и «Академическая» Троицкой линии метро. Его проложили под плотно застроенной территорией, в ходе подготовительных работ потребовалось выносить из строительной зоны городские инженерные сети.