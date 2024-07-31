Москва, 31 июля, 2024, 12:03 — ИА Регнум. На Большой Черемушкинской улице между станциями «Крымская» и «Академическая» строящейся Троицкой линии московского метрополитена завершена проходка вентиляционного ствола. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Михаил Метцель/ТАСС TASS

По словам заммэра, работы выполнялись в районе с достаточно плотной застройкой. Предварительно строители провели подготовительные мероприятия по выносу городских инженерных сетей из зоны строительства и переустройству проходивших здесь трамвайных линий.

«Проходка началась в середине июня, комплекс «Валентина» прошёл вентиляционный ствол глубиной 49 метров и диаметром 8,5 метра. Установлено 48 железобетонных колец высокоточной обделки», — рассказал Ефимов.

Сообщается, что следующим этапом специалисты приступят к присоединению ствола к перегонным тоннелям. Также будут выполнены работы по оборудованию вентиляционной камеры, заключил заммэра.

Новая Троицкая линия столичного метрополитена протянется от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до города Троицка. Благодаря этому у жителей Троицкого и Новомосковского административных округов появится доступ к скоростному рельсовому транспорту. Также данная ветка соединит районы, прилегающие к Ленинскому проспекту.