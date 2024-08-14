Москва, 14 августа, 2024, 14:44 — ИА Регнум. В университетах по всей России развёрнута работа по сбору гуманитарной помощи пострадавшим в приграничных регионах, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Также Минобрнауки РФ рекомендовало подведомственным вузам помогать студентам приграничья. Так, университеты в Курской и Белгородской областях начали заселение студентов в общежития в приоритетном порядке.

«Минобрнауки России рекомендовало подведомственным университетам оказать всестороннюю помощь студентам из пострадавших районов приграничья. Вузами Курской и Белгородской областей уже начато заселение студентов в общежития в приоритетном порядке», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что пострадавшие получают необходимую помощь, в том числе материальную и психологическую. Также жители всей страны собирают и направляют гуманитарную помощь в пострадавшие регионы.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 7 августа призвал регионы поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ. Глава государства напомнил, что руководители регионов имеют возможности сделать больше, чем простые граждане.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы принимать жителей Курской области, пострадавших в ходе провокаций ВСУ. Глава города также пообещал, что отправит в регион врачей на помощь коллегам.

Тверская область по поручению губернатора Игоря Рудени направила в Курскую область 20 тонн гуманитарной помощи. В гуманитарный груз вошли вещи первой необходимости, в том числе продукты и вода, детская одежда и коляски, средства гигиены и другое.

12 августа ИА Регнум передавало, что более 52 тонн гумпомощи направил Красный Крест России в Курскую область за три дня. К сбору и отправке гумпомощи приступил ряд региональных отделений Российского Красного Креста, включая Белгородское, Ивановское, Калужское, Ульяновское, Архангельское отделения, а также отделения Хабаровского края и Республики Дагестан.