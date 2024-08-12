Москва, 12 августа, 2024, 17:13 — ИА Регнум. За последние три дня волонтёры российского регионального отделения Красного Креста собрали и направили в Курскую область более 52 тонн гуманитарной помощи, сообщает официальный сайт Красного Креста.

Российский Красный Крест/redcross.ru

«Весь Российский Красный Крест включился в оказание помощи жителям Курской области. К нам приходят тонны гуманитарной помощи, которую мы ежедневно выдаем нуждающимся», — сказал председатель Курского реготделения РКК Алексей Гапонов.

К сбору и отправке гумпомощи приступил ряд региональных отделений Российского Красного Креста, включая Белгородское, Ивановское, Калужское, Ульяновское, Архангельское отделения, а также отделения Хабаровского края и Республики Дагестан.

Так, из Ульяновской области в Курскую область направили 10 тонн гуманитарной помощи, из Белгородской и Воронежской областей — по 3 тонны. Всего в пострадавший регион было отправлено более 52 тонн груза, состоящего из продуктов питания, воды, предметов личной гигиены и первой необходимости, а также бытовой химии, канцелярских наборов для детей и постельных принадлежностей.

Помимо этого Красный Крест РФ запустил круглосуточную линию по восстановлению семейных связей жителей Курской области. Граждане, потерявшие связь с близкими, могут обратиться по номеру телефона: 8 (800) 250-56-29. С 11 августа на горячую линию позвонили более 4 тыс. россиян. Кроме того, пострадавшим оказывается круглосуточная психологическая помощь по телефону: 8 (800) 250-18-59.

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики 6 августа предприняли попытку прорваться вглубь Курской области, однако российская армия не позволила им этого сделать. С 8 августа из-за этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения, а с 10 августа — режим контртеррористической операции.