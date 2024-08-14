Москва, 14 августа, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Российский гребец-каноист Алексей Коровашков заявил, что во время Олимпиады-2024 в Париже старался не пересекаться взглядами с атлетами с Украины.

Александр Щербак/ТАСС Захар Петров и Алексей Коровашков во время соревнований в Париже

Он отметил, что представители двух стран очень старались не замечать друг друга на Олимпийских играх, которые проходили во Франции.

«Глаза в пол — что они, что мы — и мимо проходили, чтобы не было конфликтов и провокаций», — рассказал спортсмен в интервью «Матч ТВ».

Коровашков, как и остальные допущенные атлеты из России, выступал на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Он и каноист Захар Петров заняли четвёртое место на дистанции 500 м в каноэ-двойках.

19 июля в СМИ сообщили, что украинским спортсменам, которые принимали участие в Олимпийских играх в Париже, разрешили не приветствовать атлетов из России.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный список допущенных к Олимпиаде-2024 в Париже. В него включили 15 российских атлетов. По решению МОК спортсмены из России принимали участие в соревнованиях в Париже только в нейтральном статусе. Атлеты выступали без флага, гимна, а также любой другой национальной символики и лишь в индивидуальных видах спорта и дисциплинах.

Президент России Владимир Путин отметил, что олимпийские соревнования без российских атлетов станут ущербными и неинтересными. Он добавил, что Россия будет развивать свой спорт, поддерживать спортсменов и заниматься организацией международных соревнований, в том числе в рамках БРИКС, а также следовать принципам олимпизма.