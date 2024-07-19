Киев, 19 июля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Украинским спортсменам, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже, разрешили не приветствовать россиян, сообщает kp. ua.

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«Мы договорились с международными федерациями, где необходимо во время встречи приветствовать, а также после матча приветствовать, что мы не приветствуем друг друга, не жмем руку», — приводит издание слова главы Национального олимпийского комитета Вадима Гутцайта.

Как сообщало ИА Регнум, церемония открытия Олимпийских игр — 2024, которые должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже, оказалась под угрозой из-за забастовок артистов, которые должны выступить на мероприятии. Организаторы мероприятия получили сообщение о забастовке, причиной которой стал скандал по поводу зарплаты артистам.

Ранее несколько российских борцов отказались от выступления на Олимпиаде. Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России опубликовала заявление, в котором отметила, что спортсмены не пойдут на поводу у политиков и не примут неспортивный принцип отбора МОК. В сообщении также указано, что целью МОК является подрыв принципов единства российской команды.