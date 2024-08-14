Курск, 14 августа, 2024, 05:46 — ИА Регнум. Все разрушенные объекты на территории Курской области в результате нападения украинских вооружённых формирований восстановят. Об этом в эфире «Соловьёв Live» заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

ИА Регнум Алексей Смирнов

«Мы всё посчитаем, все восстановим и сделаем ещё лучше, чем было. Работы много, но благодаря той поддержке, которая идёт от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, от всех членов правительства, министерств, ведомств — практически все представители здесь работают, многие лично, — от всех региональных властей, от жителей, общественных организаций, конечно, мы с этой большой задачей справимся», — сказал он.

Смирнов заверил, что Россия Курскую область отстоит. После победы, по его словам, жители вернутся в свои дома и возобновят обычную нормальную жизнь. Несмотря на трудности, Курская область в плановом режиме готовится к отопительному сезону и предстоящему учебному году, заключил врио губернатора.

Как сообщало ИА Регнум, в России развернули 400 пунктов временного размещения для жителей Курской области общей вместимостью около 30 тыс. человек, отметили 13 августа в МЧС. На местах людям оказывают всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

Мощную поддержку Курской области оказывает федеральный центр, работу контролирует лично президент РФ, подчеркнул Смирнов. Жители региона вновь убедились, что сила России — в единстве, добавил он.

С предложениями об оказании помощи жителям Курской области обратились руководители многих регионов и общественных организаций. В регион направляются гуманитарные грузы, деньги и профильные специалисты.