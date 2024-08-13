Красногорск, 13 августа, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Подмосковья направило ещё 22 медработника в Курскую область для оказания помощи пострадавшим, сообщили 13 августа в пресс-службе ведомства.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Это хирурги, травматологи и реаниматологи. Также в пунктах временного размещения наши специалисты проводят медицинские осмотры прибывших из Курской области в Подмосковье», — сообщили в региональном минздраве.

Ранее в Курскую область из Подмосковья была направлена бригада из 35 врачей, состоящая из хирургов, травматологов и реаниматологов. Кроме того, было направлено семь бригад скорой медицинской помощи.

Как передавало ИА Регнум, с 6 августа ВСУ атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек. Власти пока не осведомлены о судьбе около двух тысяч человек, которые находятся во временно оккупированных населённых пунктах, сказал он.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева, подчеркнув, что украинские вооружённые формирования ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.