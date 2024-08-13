В стране развёрнуты 400 пунктов временного размещения для жителей Курской области, сообщили в МЧС 13 августа. Их общая вместимость — около 30 тысяч человек.

В сообщении МЧС указано, что Московская область приняла уже более 940 граждан, среди которых более 700 детей. Людям оказывают всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

13 августа в Подмосковье прибыли около 200 жителей Курской области, в том числе 162 ребенка.

РИА Новости/Илья Питалев

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

AP/TASS

РИА Новости/Сергей Пивоваров

AP/TASS

РИА Новости/Сергей Пивоваров

«Все селятся в пункты временного размещения в Клину, Пушкино, Егорьевске, Подольске, Ступино, Люберцах и Коломне», — отмечают в МЧС.

Владимир Гердо/ТАСС

©РИА Новости/Илья Питалев

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

РИА Новости/Илья Питалев

Из приграничья Курской области, где 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до тысячи человек перешли в наступление, эвакуирована 121 тысяча мирных жителей, доложил 12 августа президенту Владимиру Путину врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Главной задачей сейчас является вытеснение ВСУ с территории России, подчеркнул глава государства.