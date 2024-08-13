Курск, 13 августа, 2024, 18:24 — ИА Регнум. На защиту Курской области встала вся Россия, заявил 13 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

Telegram/Алексей Смирнов

Противник уже понял, что ему не удастся сломить жителей области, написал Смирнов в своём Telegram-канале.

«Со всей России нам приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных. В первые, самые сложные для нас дни на наш призыв о помощи откликнулись главы российских регионов: размещали переселенцев, отправляли гуманитарные грузы, оказывали финансовую, техническую, кадровую, а самое главное — моральную поддержку», — отметил врио губернатора.

Мощную поддержку региону оказывает федеральный центр, эту работу контролирует лично президент Владимир Путин, подчеркнул Смирнов. Жители Курской области вновь убедились, что сила России — в единстве, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери ВСУ на данном направлении превысили 2000 человек, сообщило Минобороны 13 августа.

В ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек, рассказал ранее Смирнов. СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отметил директор ФСБ Александр Бортников.

Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил президент. Противник получит достойный ответ, подчеркнул глава государства.

С предложениями об оказании помощи жителям Курской области обратились руководители многих регионов и общественных организаций. В регион направляются гуманитарные грузы, деньги и профильные специалисты. В частности, члены Ассоциации ветеранов СВО из нескольких регионов прибыли в Курскую область для оказания помощи жителям. В Telegram-канале главного редактора ИА Регнум Марины Ахмедовой был объявлен сбор средств для жителей приграничья Курской области, которые вынуждены покидать свои дома из-за атак ВСУ, по состоянию на 15:00 мск 13 августа было собрано 1,8 млн рублей.