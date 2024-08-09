* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Женева, Швейцария, 9 августа, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Украинские военные и иностранные наёмники используют против мирных жителей Курской области те же методы, что и боевики ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 9 августа говорится в заявлении постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что действия украинских боевиков носят неприкрыто террористический характер, что стало визитной карточкой бьющегося в агонии режима Владимира Зеленского.

«ВСУ и иностранные наёмники, получившие индульгенцию у заокеанского руководства, фактически действуют по лекалам ИГ», — сказано в публикации в Telegram-канале дипмиссии.

Гатилов отметил, что украинские боевики ведут прицельный огонь из тяжёлой техники по жилым застройкам, расстреливают автомобили с мирными жителями, берут их в заложники, ведут охоту на журналистов, мародёрствуют, ранят и убивают женщин и детей.

Дипломат добавил, что эти преступления будут проигнорированы в западных странах, которые напрямую заинтересованы в затягивании и дальнейшей эскалации украинского кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Начальник Генштаба Вооружённых сил Валерий Герасимов на следующий день во время доклада президенту Владимиру Путину об обстановке в регионе подчеркнул, что российские бойцы разобьют силы противника и выйдут на границу.

9 августа российские военные продолжили отражать попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Суммарные потери украинских формирований составили до 945 бойцов и 102 единицы бронетехники.

Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Он подчеркнул, что украинские войска обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить преступные атаки Киева на российскую территорию. Дипломат также назвала атаку ВСУ в Курской области очередным террористическим актом.