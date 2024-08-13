Берлин, 13 августа, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Россия превосходит Украину и НАТО, человечество стоит перед пропастью. Об этом 13 августа заявил немецкий бизнесмен, владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Система долгов и печатания денег в США рушится. Запад катится в экономическую пустошь. Ближний Восток пылает. Россия доминирует на Украине и над НАТО. БРИКС покончит с гегемонией США и фальшивым «порядком, основанным на правилах», — написал он в социальной сети X.

Дотком добавил, что марионетки США повсюду терпят крах, третья мировая война становится неизбежной.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа Дотком назвал нападение ВСУ на Курскую область вопиющим терроризмом и военным преступлением. По его мнению, Украина неспособна победить Россию, и поэтому Киев отправил войска убивать мирных жителей. Время главы киевского режима Владимира Зеленского на исходе, заявил бизнесмен.

Россия имеет несомненное преимущество в конфликте с Украиной, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она также заявила, что альянс считает себя вправе помогать Украине, при этом якобы не является стороной конфликта. При этом постпред США считает невозможным принятие республики в НАТО, пока она находится в состоянии конфликта.