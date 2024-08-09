Берлин, 9 августа, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Время главы киевского режима Владимира Зеленского на исходе, заявил немецко-финский бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X (бывш. Twitter).

Сергей Корсун ИА Регнум

«Время Зеленского на исходе», — написал вечером 8 августа предприниматель на английском языке.

Дотком не объяснил, в связи с чем он сделал такое заявление.

Многие согласились с выводом бизнесмена. Пользователь под ником RKIK добавил, что у Зеленского также закончились деньги и наркотики. Etbadaboum заявил, что на Украине заканчиваются люди.

При этом ранее, 8 августа Дотком назвал нападение ВСУ на Курскую область вопиющим терроризмом и военным преступлением. Он отметил, что Украина неспособна победить Россию, и поэтому киевский режим отправил войска убивать мирных жителей.

Как сообщало ИА Регнум, военный корреспондент Юрий Котенок 6 августа заявил, что Зеленский прячется в бункере, расположенном под Киевским военным госпиталем. Украинский лидер прикрывается ранеными украинскими бойцами и российскими военнопленными, отметил журналист.