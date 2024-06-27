Вашингтон, 27 июня, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Россия имеет несомненное преимущество в конфликте с Украиной, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит 27 июня в ходе дискуссии на площадке газеты Washington Post.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Что касается преимущества, нет сомнений, что у России есть тысячи солдат, которых она может использовать в будущем», — сказала она.

Смит также заявила, что НАТО считает себя вправе оказывать помощь Украине, при этом якобы не является стороной конфликта. При этом постпред США считает невозможным приятие в альянс Украины, пока она находится в состоянии конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в апреле также признал преимущество российской армии над украинской. Он заявил, что у ВС России больше сил и средств, они удерживают инициативу и добиваются успехов на фронте.

Президент Владимир Путин 21 июня на встрече с военнослужащими и выпускниками военных вузов заявил, что уверен в достижении всех целей России в ходе СВО на Украине. Он подчеркнул, что на фронте идёт решение главных задач страны, от которых зависит её будущее.