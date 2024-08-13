Киев, 13 августа, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Мужчины, являющиеся гражданами Украины, находящиеся за границей, не смогут получить или обновить водительское удостоверение, если не посетят военкоматы и не обновят свои военно-учётные данные. Об этом сообщило украинское издание «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на решение правительства страны.

Mazur / Cbcew.org.uk

Отмечается, что если в реестре военнообязанных «Оберег» не будет обновлённой информации о мужчине в возрасте 18–60 лет, то он не сможет за рубежом получить водительское удостоверение, а также свидетельство о регистрации транспортного средства.

Как сообщало ИА Регнум, призывной возраст на Украине должен быть от 20 до 50 лет, заявил 13 августа секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Он признал проблемы с мобилизацией на Украине и охарактеризовал нынешних призывников ВСУ как достаточно возрастных.

16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации, который вступил в силу 18 мая. Закон разрешил заочное вручение повестки в военкомат, а также обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет.

2 апреля Зеленский подписал ещё один ужесточающий мобилизацию закон. В соответствии с ним признанные «ограниченно годными» военнообязанные теперь должны проходить повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев, после чего их определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен».

Командование Вооружённых сил Украины перебросило в район города Кременная в Луганской Народной Республике женское подразделение, заменив им мобилизованных штурмовиков.

4 августа, в Ковеле жители вышли на митинг с требованием освободить задержанных ранее мобилизованных горожан. Собравшиеся решили прорвать полицейское оцепление рядом со зданием местного военкомата. Правоохранители попытались оттеснить митингующих.