Киев, 10 августа, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросило в район города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) женское подразделение, заменив им мобилизованных штурмовиков. Об этом 10 августа сообщила «Российская газета».

David Tesinsky/Global Look Press

Отмечается, что такая замена была зафиксирована средствами объективного контроля — теперь женщины вместо мобилизованных удерживают оборону ВСУ на первой линии.

По словам источника, эффективность женского подразделения на фронте крайне низкая.

Как сообщало ИА Регнум, в январе бойцы «Ахмата» на кременском направлении обнаружили на позициях ВСУ женскую роту. По словам российского бойца с позывным Аид, украинские военные завели 111-ю бригаду территориальной обороны на помощь формированию «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечалось, что женщины выполняют функции операторов беспилотников и снайперов.

Киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры по мобилизации. Новый закон, начавший действовать 18 мая, разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте.