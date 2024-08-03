Ковель, Украина, 4 августа, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Жители Ковеля в Волынской области Украины вышли на митинг с требованием освободить задержанных ранее мобилизованных горожан. Об этом 3 августа сообщило издание «Страна. ua».

Сергей Корсун ИА Регнум Повестка Мобилизация ВСУ Украина

Отмечается, что люди собрались возле территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат). Протестующие требовали освобождения людей, которых накануне забрали сотрудники ТЦК.

Собравшиеся решили прорвать полицейское оцепление рядом со зданием местного военкомата. Правоохранители попытались оттеснить митингующих.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры по мобилизации. Новый закон, начавший действовать 18 мая, разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте.

В июне работники ТЦК остановили водителя автобуса около села Струтин Львовской области для проверки документов. Затем сотрудники военкомата потребовали, чтобы мужчина поехал с ними якобы для обновления данных. Неравнодушные граждане вышли из транспорта и перекрыли трассу. В результате протеста дорожное движение затруднилось, у места митинга выстроилась многокилометровая пробка в обе стороны.