Киев, 13 августа, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Призывной возраст на Украине должен быть от 20 до 50 лет. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Global look Press

«У нас должен быть призывной возраст от 20 лет до 50», — приводит его слова «Украинская правда».

Как сообщает издание, Костенко признал проблемы с мобилизацией на Украине и охарактеризовал нынешних призывников ВСУ как достаточно возрастных.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации, который вступил в силу 18 мая. Закон разрешил заочное вручение повестки в военкомат, а также обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет. Помимо этого, документ ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы.

11 апреля Верховная рада приняла большинством голосов во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации на Украине. За него проголосовали 283 депутата, 21 депутат проголосовал против него, а 15 депутатов воздержались от голосования.

2 апреля Зеленский подписал ещё один ужесточающий мобилизацию закон. В соответствии с ним признанные «ограниченно годными» военнообязанные теперь должны проходить повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев, после чего их определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен».

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков отметил, что после голосования за закон о мобилизации станет для Зеленского и депутатов приговором. Он напомнил, что из документа убрали демобилизацию и ротацию, а значит, возможность увидеть родных и близких, а также отдохнуть.