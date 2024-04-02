Киев, 2 апреля, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал ещё один ужесточающий мобилизацию закон. Об этом стало известно 2 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум

В соответствии с новыми правилами, признанные «ограниченно годными» военнообязанные теперь обязаны проходить повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев, после чего их определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. В соответствии с документом, изменения вносятся в закон от 2006 года о воинской службе, украинское правительство обязано привести в соответствие с нововведением все касающиеся его другие нормативные акты. Изменения вступают в силу через три дня после опубликования.

Ещё в конце 2023 года Зеленский заявил, что генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Соответствующий законопроект в Верховную раду внесли 25 декабря. Он предусматривал снижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет, отмену отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление госуслуг, в том числе на оформление документов. Кроме того, в ВСУ собрались призывать женщин.