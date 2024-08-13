Газа, Палестина, 13 августа, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) выпустили две ракеты по Тель-Авиву и его окрестностям, заявили представители движения 13 августа, передаёт портал Asharq News.

Wikipedia / Farsnews. ir / Fars Media Corporation

В заявлении отмечается, что обстрел позиций израильской армии был произведён в ответ на действия Тель-Авива.

«Бригады «Аль-Кассам» обстреляли Тель-Авив и его окрестности двумя ракетами M90 в ответ на сионистские массовые убийства мирных жителей и преднамеренное перемещение нашего народа», — сказано в заявлении.

Израильское армейское радио «Галей Цахал» на своей странице в соцсети X (Twitter) подтвердило запуск двух ракет из южной части сектора Газа в сторону Тель-Авива. По этим данным, одна ракета упала в море, другая не достигла территории Израиля.

Как передавало ИА Регнум, обстановка на Ближнем Востоке вновь обострилась после ракетной атаки Израиля, в результате которой 31 июля в Тегеране погиб лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания. В России осудили действия Израиля. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что убийство Хании провоцирует новое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Иран пообещал Израилю «достойный и жёсткий» ответ.

Утром 10 августа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по школе в районе Дарадж-Туффах. В здании якобы располагался командно-контрольный центр палестинского движения ХАМАС. Телеканал Al Jazeera сообщил о гибели не менее 100 человек, участвовавших в утренней молитве. Подобные действия Тель-Авива подрывают международные усилия, направленные на деэскалацию обстановки в зоне конфликта, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия с болью и тревогой наблюдает за гуманитарной катастрофой в Газе и делает всё возможное для поддержки палестинского народа, заявил 13 августа на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом президент России Владимир Путин.