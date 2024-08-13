Москва, 13 августа, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Россия делает всё для поддержки палестинского народа, заявил 13 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Xinhua/ABACA/ТАСС

«Конечно, мы с большой болью и тревогой наблюдаем за той гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине», — сказал российский лидер.

Он добавил, что Россия со своей стороны делает всё, чтобы поддержать палестинский народ. По его словам, РФ направила Палестине около 700 тонн грузов различного характера.

Президент Палестины находится в России с официальным визитом.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3908537" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча с М. Аббасом

Предыдущий визит Аббаса в Россию состоялся в конце ноября 2021 года. Через два года президент Палестины готовился посетить Россию вновь, но затем, на фоне обострения ближневосточного конфликта, Палестина попросила отложить визит.

Как передавало ИА Регнум, обстановка на Ближнем Востоке осложнилась после ракетной атаки Израиля, в результате которой 31 июля в Тегеране погиб лидер политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. В России осудили действия Израиля. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что убийство Хании провоцирует новое обострение ситуации на Ближнем Востоке.