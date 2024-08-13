Грозный, 13 августа, 2024, 16:30 — ИА Регнум. В плен Вооружённым силам Украины (ВСУ) в ходе боёв в Курской области сдались пять военнослужащих из подразделения «Ахмат-Чечня». Об этом в своём Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов.

РИА Новости/Павел Бедняков Генерал-майор Апти Алаудинов

«Всего попало в плен в неравном бою пять бойцов «Ахмат-Чечня»: трое стрелков и двое связистов. Сказки про массовые сдачи в плен рассказывайте своим бабушкам на хуторе», — написал он.

13 августа Алаудинов проинформировал, что российские военнослужащие уничтожили большую часть украинских военных, вторгшихся в Курскую область. Он добавил, что противник несёт такие потери, которые он, наверное, не нёс за весь период спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. По данным на 12 августа, потери противника на данном направлении составили до 1610 человек.

В ходе совещания 12 августа президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил также президент. Российский лидер добавил, что противник получит достойный ответ.

В тот же день Минобороны сообщило, что в Курскую область были доставлены дополнительные силы и средства для наращивания группировки войск и формирования резервов.