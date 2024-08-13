Москва, 13 августа, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Минобороны России 12 августа опубликовало кадры уничтожения самолёта Су-27 Воздушных сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области.

Wikipedia / Airwolfhound

«Ударом ОТРК «Искандер» уничтожен самолёт Су-27 Воздушных сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот же день официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что ВС России уничтожили истребитель Су-27 Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России за сутки сбили вертолёт Ми-8, управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 52 беспилотных летательных аппарата, из них 19 вне зоны проведения специальной военный операции.

По данным украинских СМИ, в ночь на 13 августа в Киеве, Харькове и Полтавской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.

Президент России Владимир Путин 12 августа сообщил, что ВСУ испытывают драматические потери, в том числе среди боеспособных частей и подразделений. Президент добавил, что киевский режим не только совершает преступления против российского народа, но и истребляет самих украинцев.