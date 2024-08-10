Киев, 11 августа, 2024, 02:22 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Киеве, в Харькове и в Полтавской области на фоне воздушной тревоги. Об этом 11 августа сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киеве и Киевской области объявлена в 00:27 мск, в Харькове сигнал прозвучал в 20:54 мск, а в Полтавской области об опасности с воздуха объявили в 22:08 мск.

При этом режим воздушной тревоги объявлен и действует почти во всех украинских регионах, кроме семи на западе страны. Сообщается о ракетной опасности и опасности атаки беспилотников. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что инфраструктурный объект получил повреждение в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Какой объект получил повреждение, не уточняется. Назначенный киевским режимом глава военной администрации Херсона Роман Мрочко со своей стороны заявил о пожаре в окрестностях города.

Также сообщалось, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ночь на 10 августа нанёс удар по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. В Минобороны РФ уточнили, что под огонь российских сил попали живая сила и техника украинской армии.