Ново-Огарево, Московская область, 13 августа, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас 13 августа начали переговоры в Ново-Огарёве, сообщила пресс-служба Кремля.

Пресс-служба Президента России

Президент Палестины находится в России с официальным визитом.

Кремль информировал, что Путин и Аббас обсудят актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества. Кроме того, предполагается, что лидеры двух стран обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, а также обсудят гуманитарную катастрофу в секторе Газа.

С российской стороны в переговорах также участвуют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Игорь Костюков и некоторые другие.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа визит Аббаса в Россию анонсировал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Он отметил, что переговоры призваны помочь России и Палестине выработать скоординированные подходы к урегулированию ближневосточного конфликта на справедливой основе. Москва контактирует со всеми сторонами этого конфликта, сказал Богданов.

Обстановка на Ближнем Востоке осложнилась после ракетной атаки Израиля, в результате которой 31 июля в Тегеране погиб лидер политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. В России осудили действия Израиля. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что убийство Хании провоцирует новое обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Предыдущий визит Аббаса в Россию состоялся в конце ноября 2021 года. Через два года президент Палестины готовился посетить Россию вновь, но затем, на фоне обострения ближневосточного конфликта, Палестина попросила отложить визит.