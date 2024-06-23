Тель-Авив, Израиль, 23 июня, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Военные армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по окрестностям города Газа, в результате как минимум 39 человек погибли, пишет Associated Press.

Abed Rahim Khatib/Anadolu via Global Look Press

Вместе с тем директор больницы Аль-Ахли Фадель Наем не исключил, что число пострадавших и погибших увеличится.

По данным агентства, в настоящее время на месте удара продолжаются поисково-спасательные работы.

В материале уточняется, что целью ЦАХАЛ стал лагерь беженцев Шати, который расположен к западу от города Газа.

Как передавало ИА Регнум, 27 мая израильская армия нанесла удар по лагерю беженцев возле Рафаха на юге сектора Газа. В результате атаки множество людей погибли или получили ранения. По последним данным, которые приводит палестинское агентство WAFA, в результате налёта погибли не менее 40 человек, большинство жертв — женщины и дети.

20 мая прокурор Международного уголовного суда (МУС) потребовал выдачи ордера на арест Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трёх лидеров ХАМАС. После этого президент США Джозеф Байден отметил, что в Вашингтоне не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) против израильского руководства.

24 мая Международный суд ООН в Гааге предписал Израилю немедленно прекратить военную операцию в Рафахе. Он обязал власти еврейского государства предоставить отчёт о принятых мерах в течение месяца.

25 мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подверг критике военную операцию Израиля в секторе Газа. Он отметил, что Израиль за всё время боёв не достиг ни одной из поставленных задач.