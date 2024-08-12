Москва, 12 августа, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Президент России и Палестины Владимир Путин и Махмуд Аббас проведут переговоры 13 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России и Палестины Владимир Путин и Махмуд Аббас

«13 августа состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом, который будет находиться в России с официальным визитом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудят актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, а также беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, предыдущий визит Аббаса в Россию состоялся в конце ноября 2021 года. Через два года президент Палестины готовился посетить Россию вновь, но затем, на фоне обострения ближневосточного конфликта, Палестина попросила отложить визит.

Обстановка на Ближнем Востоке осложнилась после ракетной атаки Израиля, в результате которой 31 июля в Тегеране погиб лидер политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. В России осудили эти действия Израиля. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 6 августа заявил, что убийство Хании провоцирует новое обострение ситуации на Ближнем Востоке.