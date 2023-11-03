Визит Аббаса в Россию отложили по просьбе палестинских властей
МИД РФ: намеченный на 15 ноября визит главы Палестины Аббаса в Россию отложен
Москва, 3 ноября, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Визит главы Палестины Махмуда Аббаса в Москву, который планировалось провести 15 ноября, пришлось отложить по просьбе палестинских властей, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.
«По просьбе палестинского руководства визит отложен», — заявил замглавы МИД РФ.
Он пояснил, что власти Палестины объяснили свою просьбу тяжелой обстановкой на Ближнем Востоке, из-за которой Аббас не может покидать регион. Богданов отметил, что Россия с пониманием отреагировала на разъяснение палестинской стороны.
Как сообщало ИА Регнум, 11 октября помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков проинформировал, что визит Махмуда Аббаса в Россию согласован. Он добавил, что это произойдёт в достаточно близкой перспективе.
13 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что разрешить палестино-израильский конфликт возможно только через создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Он подчеркнул, что Россия исходит «из безальтернативности решения этого конфликта путём переговоров».
17 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков проинформировал о подготовке встречи Владимира Путина и Махмуда Аббаса. Вместе с тем он уточнил, что дата мероприятия ещё не определена.
2 ноября Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что пока преждевременно называть дату поездки Махмуда Аббаса в Москву.