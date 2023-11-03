Москва, 3 ноября, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Визит главы Палестины Махмуда Аббаса в Москву, который планировалось провести 15 ноября, пришлось отложить по просьбе палестинских властей, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Chambre des Députés Президент Палестиины Махмуд Аббас

«По просьбе палестинского руководства визит отложен», — заявил замглавы МИД РФ.

Он пояснил, что власти Палестины объяснили свою просьбу тяжелой обстановкой на Ближнем Востоке, из-за которой Аббас не может покидать регион. Богданов отметил, что Россия с пониманием отреагировала на разъяснение палестинской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков проинформировал, что визит Махмуда Аббаса в Россию согласован. Он добавил, что это произойдёт в достаточно близкой перспективе.

13 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что разрешить палестино-израильский конфликт возможно только через создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Он подчеркнул, что Россия исходит «из безальтернативности решения этого конфликта путём переговоров».

17 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков проинформировал о подготовке встречи Владимира Путина и Махмуда Аббаса. Вместе с тем он уточнил, что дата мероприятия ещё не определена.

2 ноября Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что пока преждевременно называть дату поездки Махмуда Аббаса в Москву.