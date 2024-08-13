Москва, 13 августа, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Иностранные спецслужбы усилили вербовку граждан России для осуществления террористической деятельности. Об этом в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Гавриил Григоров/РИА Новости Директор ФСБ России Александр Бортников

Он отметил, что в первую очередь силы западных агентов направлены на молодёжь. Бортников пояснил, что противник действует путём беспрецедентной антироссийской информационной кампании, которая реализуется при участии разведсообщества Запада. Он добавил, что западные спецслужбы пытаются формировать конфликтные ситуации в российском обществе.

По его словам, с начала этого года было предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали россияне, завербованные противником. За подготовку и совершение террористических преступлений, а также за оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и оказание им пособнической помощи задержали уже более 1050 лиц.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что в условиях спецоперации в России отмечается активизация попыток вовлечь через интернет граждан к совершению терактов и диверсий. Он уточнил, что в диверсионно-террористическую деятельность россиян пытаются вовлечь спецслужбы Запада и подконтрольные им украинские центры информационно-психологических операций.

По его словам, с начала спецоперации было предотвращено 419 террористических преступлений, которые готовили люди, завербованные международными террористическими организациями, украинскими спецслужбами и неонацистскими организациями или попавшие под влияние антироссийской пропаганды.

Так, 13 февраля Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Воронеже задержали 25-летнего гражданина Белоруссии, который 6 февраля по заданию спецслужб Украины совершил поджог тяговой электроподстанции городских электросетей в Туле.

7 февраля сотрудниками ФСБ был задержан житель Волгограда за призывы к насилию над россиянами и поддержку Киева.