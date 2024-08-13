Минск, 13 августа, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Расчёты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил Белоруссии убывают на российский полигон для отработки вопросов боевого применения, сообщило 13 августа минобороны республики в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что в ходе полевого выхода с подразделениями будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, состоящих на вооружении ВС Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, ранее в минобороны Белоруссии сообщили, что белорусские военные одной из частей войск противовоздушной обороны примут участие в учениях с боевой стрельбой на территории России. Суммарно в тренировках примут участие порядка четырёх тысяч военных и 150 единиц техники. Основная часть учений состоится на полигоне «Ашулук». Для выполнения поставленных задач привлекут зенитные ракетные войска, радиотехнические войска и пилотов на истребителях, добавил полковник.

В июне российские Вооружённые силы совместно с ВС Белоруссии провели второй этап нестратегических ядерных учений. В Минобороны 12 июня сообщили, что ракетные войска Ленинградского военного округа отработали получение учебных спецбоеприпасов и скрытное выдвижение в заданный район оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

В мае Белоруссия и Россия провели совместные лётно-тактическое учения в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО. К учениям привлекли экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС России, авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных сил Белоруссии.