Минск, 5 августа, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Белорусские военные одной из частей войск противовоздушной обороны примут участие в учениях с боевой стрельбой на территории России, сообщили 5 августа в Министерстве обороны Белоруссии.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«В течение августа, согласно плану подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по предназначению, проводится оперативно-тактическое учение с родами войск с боевой стрельбой на территории России», — приводятся слова заместителя командующего ВВС и войсками ПВО республики полковника Михаила Матросова.

Он отметил, что в рамках учений предстоит отработать новые тактические приёмы и способы ведения как противовоздушных, так и воздушных боев.

По данным Матросова, суммарно в тренировках примут участие порядка четырёх тысяч военных и 150 единиц техники. Солдаты начали погрузку техники на воинские эшелоны для отправки в Россию. Основная часть учений состоится на полигоне «Ашулук». Для выполнения поставленных задач привлекут зенитные ракетные войска, радиотехнические войска и пилотов на истребителях, добавил полковник.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня российские Вооружённые силы совместно с ВС Белоруссии начали второй этап нестратегических ядерных учений. В Минобороны 12 июня сообщили, что ракетные войска Ленинградского военного округа отработали получение учебных спецбоеприпасов и скрытное выдвижение в заданный район оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

В мае Белоруссия и Россия провели совместное лётно-тактическое учениев рамках совершенствования единой региональной системы ПВО. К учению привлекли экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС России, авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных сил Белоруссии.