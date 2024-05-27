Минск, 27 мая, 2024, 16:41 — ИА Регнум. В период с 27 по 31 мая в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО Белоруссия и Россия под руководством командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны проводят совместное лётно-тактическое учение, сообщило 27 мая министерство обороны Белоруссии.

Валентин Капустин/РИА Новости

«В ходе учения будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач», — заявило оборонное ведомство.

К учению привлекли экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС России, авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных сил Белоруссии.

Основные усилия в ходе лётно-тактического учения направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения. На авиационных полигонах экипажам предстоит практически отработать ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин во время визита в Белоруссию 24 мая заявил, что Москва и Минск будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности.

Министерства обороны и Генеральные штабы России и Белоруссии 9 мая приступили к совместной подготовке к учениям по приведению в готовность нестратегического ядерного оружия. Сообщалось, что Белоруссия присоединится к РФ на втором этапе ядерных учений. В России учения по отработке подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начались 21 мая на территории Южного военного округа.

Президент Владимир Путин 24 мая, говоря о ядерных учениях Москвы и Минска, подчеркнул, что в них нет ничего необычного, в НАТО проходят такие же учения.