Тель-Авив, Израиль, 13 августа, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля 12 августа нанесли серию ударов по объектам вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

Отмечается, что ЦАХАЛ ударила в районах Кфаркела, Марвахин и Мейс-эль-Джебель. ВВС поразили наблюдательный пункт «Хезболлы» в районе Айта аш-Шаб на юге Ливана.

Как сообщало ИА Регнум, около 30 ракет, выпущенных с территории Ливана в сторону кибуца Кабри, расположенного на севере Израиля, засекла Армия обороны страны.

Информация о возможных пострадавших не поступала. Армия обороны Израиля начала нанесение ответных ударов по источникам огня в Ливане.

Израильские ВВС нанесли удары по инфраструктуре ливанского движения «Хезболла» на юге этой страны.