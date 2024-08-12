Тель-Авив, Израиль, 12 августа, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Около 30 ракет, выпущенных с территории Ливана в сторону кибуца Кабри, расположенного на севере Израиля, засекла Армия обороны страны (ЦАХАЛ). Об этом 12 августа сообщается в Telegram-канале израильской армии.

ИА Регнум Хезболла против ЦАХАЛ

«После сирен, которые прозвучали некоторое время назад на севере Израиля, было засечено около 30 ракет, летящих из Ливана в сторону района Кабри, некоторые из них упали на открытой местности», — уточняется в сообщении.

Информация о возможных пострадавших не поступала. Армия обороны Израиля начала нанесение ответных ударов по источникам огня в Ливане.

Ранее ИА Регнум сообщало, что израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удары по инфраструктуре ливанского движения «Хезболла» на юге этой страны. Израильские военные выявили ракетные установки в районах Хула и Хилат аль-Даба на юге Ливана и атаковали их.

Израильская авиация также нанесла удары по военным объектам «Хезболлы» и складу оружия в районах Ханин, Айта-аш-Шаб, Хиам и Блида на юге Ливана.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов 9 августа заявил об обеспокоенности Москвы из-за опасности расширения конфронтации на Ближнем Востоке. Дипломат уточнил, что РФ подтверждает неизменную позицию в поддержке единства, территориальной целостности и суверенитета Ливана.