Курск, 13 августа, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Российские военные при помощи гаубиц Д-30 в приграничных районах Курской области уничтожили около 30 боевиков украинской армии. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Расчёты гаубиц группировки войск «Север» работают в связке с разведчиками мотострелковых соединений на линии боевого соприкосновения.

На ликвидацию боевиков ВСУ понадобилось не более двух минут, после чего разведка осуществила корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения.

Командир штурмового взвода с позывным Салах добавил, что российские бойцы «отрабатывали определённый квадрат, осуществляли жёсткую зачистку лесополос».

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 13 августа взрывы прогремели в Николаевской области. Взрывы произошли на фоне объявленной воздушной тревоги.

Украинские боевики 12 августа нанесли удар с помощью беспилотника по легковому автомобилю в селе Черемошное Белгородского района Белгородской области. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки тяжёлые ранения получил мирный житель.

С 6 августа ВСУ атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.