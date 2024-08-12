Белгородский район, Белгородская область, 13 августа, 2024, 00:01 — ИА Регнум. Украинские боевики 12 августа нанесли удар с помощью беспилотника по легковому автомобилю в селе Черемошное Белгородского района Белгородской области. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки тяжёлые ранения получил мирный житель.

ИЗВЕСТИЯ

«Мужчину с минно-взрывной травмой, проникающим ранением брюшной полости и переломами обеих ног бригада скорой помощи доставила в городскую больницу Белгорода», — написал в Telegram-канале Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, порядка 50–70% жителей Шебекино покинули город, напряжение среди населения продолжает расти, заявил губернатор Белгородской области.

Также Гладков заявил, что за последнее время сильно возросло количество обстрелов со стороны ВСУ. Самой напряжённой остаётся ситуация в Шебекино.

За 2,5 года в Белгородской области пострадало более 30 тыс. домов и квартир. Ранено 300 человек, 36 человек погибли.

12 августа в Белгородской области началась эвакуация жителей Краснояружского района в связи с активностью ВСУ на границе.

11 августа военные ВСУ совершили атаки на сёла Мокрая Орловка Грайворонского городского округа и Вязовое Краснояружского района в Белгородской области.

Власти Краснояружского района Белгородской области, где 12 августа началась эвакуация местных жителей из-за активности украинских боевиков, приняли решение закрыть въезд на территорию.