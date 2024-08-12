Киев, 13 августа, 2024, 02:30 — ИА Регнум. На Украине ночью 13 августа взрывы прогремели в Николаевской области. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Взрывы произошли на фоне объявленной воздушной тревоги.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены звучат в Николаевской области с 22:40 12 аугуста.

Как сообщало ИА Регнум, на территории Курской области ночью 13 августа объявили опасность атаки БПЛА.

Ночью 12 августа в небе над Воронежской областью российские военные обнаружили и обезвредили несколько украинских дронов. Ранения людей и разрушений инфраструктуры удалось избежать.

Украинские боевики 12 августа нанесли удар с помощью беспилотника по легковому автомобилю в селе Черемошное Белгородского района Белгородской области. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки тяжёлые ранения получил мирный житель.