Воронеж, 13 августа, 2024, 04:51 — ИА Регнум. В небе над Воронежской областью ночью 13 августа подразделениями ПВО был уничтожен беспилотник ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он уточнил, что обнаруженный и уничтоженный украинский БПЛА был самолётного типа.

Предварительно известно, что никто не пострадал, повреждений нет.

Гусев добавил, что режим опасности атаки БПЛА не отменили в области.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 12 августа в небе над Воронежской областью российские военные обнаружили и обезвредили несколько украинских дронов. Ранения людей и разрушений инфраструктуры удалось избежать.

В Минобороны России уточнили, что за ночь 12 августа дежурными средствами ПВО было уничтожено 18 БПЛА самолётного типа: 11 — над Курской, пять над Белгородской и два над Воронежской областями.